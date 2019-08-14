Депутат обратился в СК после публикации данных оппозиционеров в Telegram

Депутат обратился в СК после публикации данных оппозиционеров в Telegram

Депутат московского муниципального округа Преображенское Юрий Волнов подал заявление в Следственный комитет из-за того, что Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные более 3 тыс. участников акций в Москве, в том числе его. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Заявление о преступлении составлено с помощью адвоката «Агоры» и подано в СК через электронную приемную. В случае отказа дойдем до ЕСПЧ», — сказал он.

Волнов подтвердил РБК, что обратился с заявлением в СК. РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Файл с личными данными около 3,2 тыс. человек попал в открытый доступ 9 августа. Его опубликовали в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».