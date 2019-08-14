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General Motors $68 (+71,85%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Депутат обратился в СК после публикации данных оппозиционеров в Telegram

Депутат московского муниципального округа Преображенское Юрий Волнов подал заявление в Следственный комитет из-за того, что Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал личные данные более 3 тыс. участников акций в Москве, в том числе его. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Заявление о преступлении составлено с помощью адвоката «Агоры» и подано в СК через электронную приемную. В случае отказа дойдем до ЕСПЧ», — сказал он.

Волнов подтвердил РБК, что обратился с заявлением в СК. РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Политика
Из Telegram удалили файл с личными данными участников митингов в Москве

Файл с личными данными около 3,2 тыс. человек попал в открытый доступ 9 августа. Его опубликовали в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».

В таблице также оказались данные журналистов «Медузы», «Эха Москвы», «Дождя», «Медиазоны» и других СМИ. Помимо этого в файле опубликовали данные незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова и задержанных участников несанкционированной акции 27 июля.

Данные удалили спустя пять часов. На следующий день глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что администрация Telegram удалила таблицу. Канал «Товарищ майор» подтвердил, что пост удалило руководство мессенджера.

Общество
Суд арестовал первого человека по итогам митинга 10 августа

«Медиазона» сообщала, что после появления списка попавшим в него участникам акций приходили СМС-сообщения с призывами прийти на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова 10 августа.

Теги: Москва, митинг, личные данные, Следственный комитет
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