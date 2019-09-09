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Оппозиция направила в мэрию Москвы заявки на акции 21 и 22 сентября

Член политсовета столичного отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева подала в мэрию Москвы заявки на проведение протестных акций 21 и 22 сентября. Копии уведомлений она предоставила РБК.

Речь идет о митинге 21 сентября против насилия и политического преследования и шествии 22 сентября за освобождение политзаключенных от Новопушкинского сквера до проспекта Сахарова. В первом случае заявленная численность акции составляет 100 тыс. человек, во втором —10 тыс. участников.

«Я публично обращаюсь к оппозиционным депутатам Мосгордумы. У вас есть возможность сделать первое хорошее дело на новом посту. Поддержите эти заявки. Помогите добиться их согласования. Потребуйте соблюдения в Москве 31-й статьи Конституции», — написала Вихарева на своей странице в Facebook.

Кроме того, она предложила новоизбранным депутатам Мосгордумы разработать законопроект, разрешающий проводить митинги «без бесконечных разрешений от чиновников».

Политика
Мэрия отказалась согласовать акцию 14 сентября на проспекте Сахарова

Ранее власти Москвы уже отклонили заявку Вихаревой на проведение митинга на проспекте Сахарова 14 сентября. Мэрия сослалась на то, что в этот день на проспекте будут проходить другие «культурно-просветительские и социально значимые массовые мероприятия».

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября. После обработки 99,47% протоколов избирательных комиссий представители оппозиции лидируют в 20 из 45 округов столицы.

Протестные акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Некоторые из них не были согласованы с властями столицы и сопровождались задержаниями. На несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа число задержанных превышало 1 тыс. человек.

Теги: митинг, заявка, мэрия Москвы
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Политика
Оппозиция подала заявку на новый митинг на 100 тыс. человек в Москве
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