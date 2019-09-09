Оппозиция направила в мэрию Москвы заявки на акции 21 и 22 сентября

Оппозиция направила в мэрию Москвы заявки на акции 21 и 22 сентября

Член политсовета столичного отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева подала в мэрию Москвы заявки на проведение протестных акций 21 и 22 сентября. Копии уведомлений она предоставила РБК.

Речь идет о митинге 21 сентября против насилия и политического преследования и шествии 22 сентября за освобождение политзаключенных от Новопушкинского сквера до проспекта Сахарова. В первом случае заявленная численность акции составляет 100 тыс. человек, во втором —10 тыс. участников.

«Я публично обращаюсь к оппозиционным депутатам Мосгордумы. У вас есть возможность сделать первое хорошее дело на новом посту. Поддержите эти заявки. Помогите добиться их согласования. Потребуйте соблюдения в Москве 31-й статьи Конституции», — написала Вихарева на своей странице в Facebook.

Кроме того, она предложила новоизбранным депутатам Мосгордумы разработать законопроект, разрешающий проводить митинги «без бесконечных разрешений от чиновников».