Правозащитник сообщил о переводе арестантов из башни «Бутырки» в камеры

Двое заключенных, которых ранее обнаружили в старинной башне московского СИЗО № 2 «Бутырка», были переведены в обычные камеры. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«После проверки ОНК была назначена служебная проверка в СИЗО «Бутырка», в башне начали проводить ремонт, [чинить] текущий кран. Кроме этого служебная проверка проводится и «Матросской Тишине», где тоже есть камеры, которые находятся в подвальном помещении и не пригодны [для содержания заключенных]. Там плесень, духота и постоянная сырость», — сказал секретарь ОНК, добавив, что там на ремонт закрыли четыре камеры.

11 сентября стало известно, что члены московской Общественной наблюдательной комиссии обнаружили в камере в одной из старинных башен на территории «Бутырки» двух заключенных. Ранее правозащитники считали эту башню неэксплуатируемой. В УФСИН содержание заключенных в этих помещениях назвали временной мерой.

Всего на территории СИЗО располагаются четыре старинные башни. В одной из них сидел Емельян Пугачев (предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов в России. — РБК), а ныне там располагается музей. Предполагалось, что три другие башни были закрыты несколько лет назад.