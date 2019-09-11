В Германии сочли необходимым исполнение «Газпромом» решения суда по Opal

Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ считает, что «Газпром» должен выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить прокачку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

«Если потребуется, ФСА примет необходимые меры регулирования, чтобы обеспечить это», — заявил представитель ФСА (цитата по Euronews).

10 сентября Европейский суд принял решение в пользу Польши по спору о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Инстанция отменила решение Еврокомиссии, согласно которому концерну предоставлялось право использовать газопровод на 100%.

Газопровод Opal является сухопутным отводом Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток»), который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. С 2013 года «Газпром» мог пользоваться 50% мощностей Opal, в 2016 году он получил разрешение подключиться к 90% мощностей трубопровода, что позволило компании увеличить прокачку по Opal на 10,7 млрд куб. м в год. В июле 2017 года Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа отменили обеспечительные меры на использование «Газпромом» мощностей газопровода, наложенные по иску польской компании PGNiG. После этого ФСА разрешило доступ к дополнительным мощностям Opal.