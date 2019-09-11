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Минобороны заявило о ненасильственной смерти солдата из России в Гюмри

Командование российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении совместно с правоохранительными органами проводит проверку после смерти российского военного в армянском Гюмри, признаков насильственной смерти не обнаружено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО, передает ТАСС.

«Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было», — заявили в пресс-службе.

Ранее тело 23-летнего российского солдата обнаружили в одной из квартир в Гюмри. По данным Следственного комитета Армении, погибший был военнослужащим 102-й российской военной базы, причины смерти устанавливаются. В пресс-службе ЮВО сообщили «РИА Новости», что солдат, находясь дома, почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Прибывшие медики констатировали смерть военнослужащего.

В апреле 2017 года российский солдат скончался от удара ножом вблизи военной базы. За убийство суд приговорил к 22 годам тюрьмы местного жителя Армана Джанджугазяна. По данным следствия, он страдал психическим заболеванием.

Теги: минобороны, Армения, российский солдат
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