Российский солдат найден мертвым в армянском Гюмри

В Гюмри найдено тело российского военного, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

23-летний российский солдат был обнаружен 11 сентября в одой из квартир Гюмри.

«Ширакское областное следственное управление расследует обстоятельства гибели солдата 102-й российской военной базы» — сказала руководитель отдела информации и общественных связей Следственного комитета Наира Арутюнян.

Версией о том, что могло послужить смерти военного, следствие на данный момент не располагает.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.