Обвиняемый в убийстве российского солдата в Гюмри получил 22 года тюрьмы

Суд в Ширакской области Армении приговорил к 22 годам тюрьмы местного жителя Армана Джанджугазяна, обвиняемого в убийстве российского контрактника Дмитрия Ялпаева. Об этом сообщает Aysor.
21-летний Ялпаев погиб в апреле 2017 года от ножевых ранений, полученных возле российской 102-й военной базы в армянском городе Гюмри.
По данным следствия, Джанджугазян страдает психическим заболеванием. В ноябре 2016 года он нес службу в рядах армии Армении и совершил ряд правонарушений, после чего был переведен в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного госпиталя. Указом министра обороны Армении Джанджугазян был уволен из армии в марте 2017 года.
На судебных слушаниях мужчина заявлял, что психически здоров, при этом он назвал себя последователем запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».