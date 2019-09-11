Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей

Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.

За первое полугодие 2019 года СК получил на 6,5 тыс. больше таких заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. В процентном выражении это рост на 7%.

В СК добавили, что подавляющее большинство подобных случаев заканчивается благополучно — детей находят благодаря отработанному алгоритму взаимодействия следователей с правоохранительными органами, МЧС, волонтерами и добровольческими движениями.

В ведомстве считают, что при должном внимании и осмотрительности взрослых многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить.