В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

В городе Свободный в Амурской области пропали две девочки 2005 и 2009 годов рождения, сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, дети ушли из дома 6 августа, их местонахождение до сих пор неизвестно. СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).

Сотрудники полиции опросили законных представителей детей, соседей, друзей и знакомых, сообщает региональное управление МВД. Кроме того, правоохранители проверили железнодорожный вокзал, городской парк, торговые центры, магазины и спорткомплексы.

В поисках детей участвуют полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. По области распространили ориентировки на пропавших девочек.