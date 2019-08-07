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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
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В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

В городе Свободный в Амурской области пропали две девочки 2005 и 2009 годов рождения, сообщает управление Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, дети ушли из дома 6 августа, их местонахождение до сих пор неизвестно. СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).

Сотрудники полиции опросили законных представителей детей, соседей, друзей и знакомых, сообщает региональное управление МВД. Кроме того, правоохранители проверили железнодорожный вокзал, городской парк, торговые центры, магазины и спорткомплексы.

В поисках детей участвуют полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. По области распространили ориентировки на пропавших девочек.

Теги: Приамурье, дети, уголовное дело
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