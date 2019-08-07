Общество , 07 авг, 07:54
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В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело
В городе Свободный в Амурской области пропали две девочки 2005 и 2009 годов рождения, сообщает управление Следственного комитета по региону.
По данным ведомства, дети ушли из дома 6 августа, их местонахождение до сих пор неизвестно. СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Сотрудники полиции опросили законных представителей детей, соседей, друзей и знакомых, сообщает региональное управление МВД. Кроме того, правоохранители проверили железнодорожный вокзал, городской парк, торговые центры, магазины и спорткомплексы.
В поисках детей участвуют полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. По области распространили ориентировки на пропавших девочек.