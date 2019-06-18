Кузнецова заявила о снижении числа пропавших без вести детей

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что количество потерявшихся детей и подростков сократилось на 30% за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

«За последние пять лет, с 2014 по 2018 год, численность разыскиваемых несовершеннолетних снизилась на 30% — с 9 тыс. до 6 тыс.», — сказала она.

Она добавила, что число оставшихся в розыске на конец 2018 года также уменьшилось на 15,5%. При этом Кузнецова заявила, что необходимо усовершенствовать учет разыскиваемых детей, так как статистика Министерства внутренних дел и Следственного комитета не сходится.

Она отметила, что, по данным МВД, в розыск объявлены 5248 несовершеннолетних, однако следователи провели более 15 тыс. проверок по факту исчезновения детей.