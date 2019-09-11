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Глава ФНС сообщил о снижении общей задолженности россиян по налогам

Общая задолженность россиян перед Федеральной налоговой службой (ФНС) снизилась на 48,8 млрд руб. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Таким образом, по состоянию на 1 августа этого года долг сократился на 2,3%. Более того, на минимальном за семь лет значении в 7% находится и показатель отношения задолженности к поступлениям, добавил Мишустин.

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Глава налоговой службы также отметил повышение эффективности работы по сбору налогов. По его словам, благодаря аналитической работе ведомства выездные проверки сократились на 35% и к уменьшению числа жалоб по их итогам.

В июле РБК сообщал, что ФНС не собрала налоги с 800 тыс. участков и домов из-за отсутствия необходимых данных о правообладателях земельных участков. Аудиторы обнаружили, что большая часть объектов не состояла на налоговом учете. В результате налоговое ведомство вместе с Росреестром инициировало совместный проект, который позволит вовлечь в процесс верификации баз данных муниципалитеты.

Теги: ФНС, глава, снижение, задолженность, Россияне, налоги
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