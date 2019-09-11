Глава Минтруда счел неверной борьбу с бедностью методом «заливания денег»

Сокращение показателей бедности невозможно без экономического роста, роста заработных плат, а также исполнения национальных проектов. Об этом сообщил в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24» глава Минтруда Максим Топилин.

«Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат», — считает он. По словам министра, в совокупности эти методы помогут внести существенный вклад в снижение бедности в стране.

Топилин также добавил, что в 2020 году начнется финансирование социальных контрактов. На эти цели из федерального бюджета выделят порядка 7 млрд руб. Средства направят помощь малоимущим семьям, рассказал он.

Согласно данным Росстата, уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% прошлого года. Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 20,9 млн человек от всего населения. Специалисты Росстата объяснили такое увеличение «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен».