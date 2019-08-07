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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Четверть детей в России оказались за чертой бедности
В России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, указывается в исследовании Росстата. Детская бедность создает «ловушку нищеты», предупреждают экономисты
Фото: Олег Яковлев / РБК

Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности — единственного исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности среди детей в России:

  • более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума (по данным за 2017 год), следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (выложены 31 июля 2019 года);
  • это наиболее актуальные официальные данные по уровню детской бедности в России. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года;
  • уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2% населения России проживали за чертой бедности (19,4 млн человек), в 2018 году — 12,9% населения (18,9 млн человек);
  • особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4% (после 20,7% в 2014 году). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться (см. инфографику).

Росстат проводит выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах ежегодно во всех регионах России путем личного опроса респондентов. Выборка охватывает более 60 тыс. домохозяйств и обеспечивает получение репрезентативных итогов наблюдения в целом по стране.

Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. В 2017 году величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составила 9925 руб., в 2018 году — 10150 руб.

Многодетная бедность

Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности, следует из результатов исследования Росстата.

Многодетность — это фактор бедности, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.

Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следует из оценок Минтруда. В борьбе с бедностью власти должны концентрироваться на поддержке семей с двумя и более детьми, говорил глава ведомства Максим Топилин. Однако более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, показал закрытый опрос ФСО по заказу правительства.

Ловушка нищеты

Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», отметила Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий, пояснила она.

«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», — констатировала экономист. По ее мнению, в 2018 году не следует ожидать серьезного снижения уровня бедности среди детей.

Дети — самая уязвимая категория

По сравнению с другими категориями населения дети намного чаще испытывают депривации, связанные с экономическими трудностями, указывали экономисты РАНХиГС в докладе «Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность» (.pdf). Например, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах, имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов, в то время как аналогичный показатель для всего населения составляет 14%, отмечали эксперты. Дети чаще, чем остальное население, испытывают депривации в питании, указали эксперты: 11,7% детей не могут иметь полноценное питание, содержащее мясо, курицу, рыбу (или вегетарианский эквивалент) хотя бы через день.

Автор: Юлия Старостина
Теги: бедность, дети, Росстат
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