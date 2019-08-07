Четверть детей в России оказались за чертой бедности

Многодетная бедность

Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины — 52,2% — детей в таких семьях растут в бедности, следует из результатов исследования Росстата.

Многодетность — это фактор бедности, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.

Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следует из оценок Минтруда. В борьбе с бедностью власти должны концентрироваться на поддержке семей с двумя и более детьми, говорил глава ведомства Максим Топилин. Однако более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, показал закрытый опрос ФСО по заказу правительства.

Ловушка нищеты

Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», отметила Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий, пояснила она.

«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», — констатировала экономист. По ее мнению, в 2018 году не следует ожидать серьезного снижения уровня бедности среди детей.