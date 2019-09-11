Глава МИД Японии высказался за скорейшие мирные переговоры с Россией

Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выступил за скорейшее проведение переговоров по вопросам заключения мирного договора с Россией.

«Я хочу провести переговоры с министром Лавровым как можно скорее», — заявил Мотэги на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Министр отметил, что главы МИД двух стран должны будут найти взаимоприемлемое решение двусторонних вопросов посредством откровенного обмена мнениями.

Ранее правительство Японии ушло в отставку в полном составе. До назначения на должность министра иностранных дел Мотэги отвечал за ведение торговых переговоров с США. Премьер Синдзо Абэ отметил, что Япония намерена продолжать работу по решению территориальных споров и заключению мирного договора с Россией.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно рассматривает сотрудничество между двумя странами, однако отметил завышенные ожидания Токио в отношении мирного договора.