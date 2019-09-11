Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Премьер-министр Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов правительства. На прежних должностях останутся только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Министр иностранных дел Таро Коно станет министром экономики, а главой МИДа назначен министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Два сотрудника, занимавшие министерские посты в прежних составах правительства, вернутся в него, еще 13 человек войдут в состав кабмина впервые. Новый состав правительства объявят во второй половине дня, после чего его утвердит император.

Ранее Синдзо Абэ провел перестановки в составе руководства в правящей Либерально-демократической партии. Свои посты сохранили генеральный секретарь Тосихиро Никаи и глава политсовета партии Фумио Кисида. Главой Совет по общим вопросам назначен Сюнъити Судзуки, а комитет по предвыборной политике возглавит Хакубун Симомура.