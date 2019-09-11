Власти Самары рассказали о переговорах с Биланом о дате нового концерта

Власти Самары ведут переговоры с певцом Димой Биланом по поводу даты нового концерта, который он обещал дать в качестве извинений за свое выступление в нетрезвом виде в День города. Об этом РБК рассказали в департаменте культуры и молодежной политики местной администрации.

«Мы действительно ведем переговоры с Димой Биланом и его представителями, однако точная дата его нового концерта пока неизвестна», — сообщили РБК в департаменте.

О процессе согласования с городскими властями РБК также сообщил концертный директор Билана Дмитрий Бушуев. Он также отметил, что конкретная дата «пока не определена».

Депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн ранее говорил, что концерт могут провести 28 сентября. Однако «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Самары сообщило, что власти предложили певцу провести концерт на площади Куйбышева 8 марта, так как в Самаре «плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах».