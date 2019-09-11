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Власти Самары рассказали о переговорах с Биланом о дате нового концерта

Власти Самары ведут переговоры с певцом Димой Биланом по поводу даты нового концерта, который он обещал дать в качестве извинений за свое выступление  в нетрезвом виде в День города. Об этом РБК рассказали в департаменте культуры и молодежной политики местной администрации.

«Мы действительно ведем переговоры с Димой Биланом и его представителями, однако точная дата его нового концерта пока неизвестна», — сообщили РБК в департаменте.

О процессе согласования с городскими властями РБК также сообщил концертный директор Билана Дмитрий Бушуев. Он также отметил, что конкретная дата «пока не определена».

Депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн ранее говорил, что концерт могут провести 28 сентября. Однако «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Самары сообщило, что власти предложили певцу провести концерт на площади Куйбышева 8 марта, так как в Самаре «плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах».

Общество
Хинштейн сообщил о планах Билана провести концерт «Прости меня, Самара»

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Новый концерт Билан пообещал провести после того, как жители Самары пожаловались на поведение певца на концерте в честь Дня города 8 сентября. По их словам, он вел себя неадекватно, начал выступление с опозданием, а во время концерта показывал неприличные жесты и не попадал в фонограмму. Издание 63.RU сообщало, что в Самаре собирают подписи под петицией с требованием к Билану извиниться перед горожанами.

Спустя два дня певец опубликовал видеообращение с извинениями, в котором признался, что выступал в нетрезвом виде. По его словам, он «совершенно не рассчитал» с алкоголем во время встречи с друзьями в отеле, так как долгое время не употреблял его.

Теги: Самара, Дима Билан, концерт, новости РБК
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