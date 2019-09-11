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Хинштейн сообщил о планах Билана провести концерт «Прости меня, Самара»

В конце сентября в Самаре может пройти новый концерт Димы Билана. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн, обсудивший эту возможность с продюсером певца Яной Рудковской.

По словам Хинштейна, и сам Билан, и Рудковская искренне хотят заслужить прощение самарцев.

«Предварительно — предлагают провести концерт 28.09 на площади Куйбышева. Даже прислали проект афиши: «Прости меня, Самара», — написал Хинштейн на своей странице в сети Twitter.

Ранее жители Самары пожаловались, что на концерте, прошедшем в городе 8 сентября и посвященном празднованию Дня города, Билан вел себя неадекватно, выступление начал с опозданием, а в ходе него показывал неприличные жесты и не попадал под фонограмму. Портал 63.RU сообщал, что в Самаре собирают подписи под петицией с требованием к Билану извиниться перед горожанами.

10 сентября Билан разместил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором попросил у самарцев прощения.

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«Друзья, я к вам с колоссальным извинением. Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде», — сказал Билан, пояснив, что выпил с друзьями коньяка и «совершенно не рассчитал».

Билан заявил, что планирует в качестве извинения провести в Самаре «абсолютно открытый», бесплатный и качественный концерт («с хорошим звуком и хорошим мной»), а также построить детскую площадку и подарить клинике «аппарат для лечения детей».

Теги: Александр Хинштейн, Дима Билан
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