Хинштейн сообщил о планах Билана провести концерт «Прости меня, Самара»

В конце сентября в Самаре может пройти новый концерт Димы Билана. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самары Александр Хинштейн, обсудивший эту возможность с продюсером певца Яной Рудковской.

По словам Хинштейна, и сам Билан, и Рудковская искренне хотят заслужить прощение самарцев.

«Предварительно — предлагают провести концерт 28.09 на площади Куйбышева. Даже прислали проект афиши: «Прости меня, Самара», — написал Хинштейн на своей странице в сети Twitter.

Ранее жители Самары пожаловались, что на концерте, прошедшем в городе 8 сентября и посвященном празднованию Дня города, Билан вел себя неадекватно, выступление начал с опозданием, а в ходе него показывал неприличные жесты и не попадал под фонограмму. Портал 63.RU сообщал, что в Самаре собирают подписи под петицией с требованием к Билану извиниться перед горожанами.

10 сентября Билан разместил на своей странице в Instagram видеообращение, в котором попросил у самарцев прощения.