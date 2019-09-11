На Украине на военных складах под Винницей взорвались новые снаряды

На военных складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошли взрывы, сообщает Hromadske со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На территории технического арсенала образовалось задымление и произошло шесть взрывов боеприпасов, вывезенных ранее для дальнейшей утилизации, поясняет Минобороны. «Пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — добавили в министерстве.

К месту выехали специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка Украины. Локализация места возгорания продолжается.

В октябре 2018 года в Черниговской области произошел взрыв на военном складе. Схожий инцидент случился в 2017 году на складе боеприпасов в районе города Балаклея Харьковской области. Тогда возгорание привело к подрыву танковых и артиллерийских снарядов, в результате чего были повреждены в том числе и жилые дома. Также в сентябре 2017 года пожар произошел на складе в Калиновке Винницкой области, где хранились снаряды для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».

