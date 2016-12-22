В России отказались от строительства собственных вертолетоносцев

Флоту нужны корабли, способные нести вертолеты, заявил глава Минпромторга. Но вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова», такие как «Мистраль», Россия строить не будет

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Россия не собирается строить для своего военно-морского флота вертолетоносцы. Об этом глава Минпромторга Денис Манутров заявил в интервью агентству «Интерфакс».

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», — сказал глава ведомства.

При этом, по его словам, корабли, способные нести вертолеты, должны присутствовать в военно-морского флоте страны. Так, авианесущие корабли должны быть оснащены также вертолетным крылом, а на десантных кораблях должны присутствовать вертолеты как средства высадки, подчеркнул Мантуров.

Речь о строительстве Россией собственных вертолетоносцев ​зашла после того, как Франция из-за украинского кризиса разорвала контракт с Россией на поставку «Мистралей». В мае прошлого года Минобороны объявило о том, что уже в 2022 году российская армия сможет получить и принять на вооружение первый отечественный вертолетоносец. По словам Юрия Борисова, занимавшего в то время пост замглавы ведомства, строительство таких кораблей было заложено в госпрограмму вооружения.

Спустя полгода, в январе, правительство приняло Государственную программу вооружения на 2018–2027 годы. Ее стоимость оценили в более чем 19 трлн руб. Согласно положениям госплана, для ВМФ должно быть построено два вертолетоносца, оснащенных новейшими морскими вертолетами Ка-52К «Катран». А в конце июня заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил о том, что проектирование и строительство вертолетоносцев начнется в России после 2020 года.