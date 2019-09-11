В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого

Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.

Суицид он попытался совершить 10 сентября на площади имени 50-летия Октября в Ижевске, перед зданием Госсовета. Его в критическом состоянии доставили в больницу, где он, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, скончался от ожогов. И.о. министра здравоохранения региона Георгий Щербак говорил, что тот получил почти 100-процентный ожог тела.

По данным Izhlife, погибшим оказался 79-летний ученый, кандидат философских наук Альберт Разин, который, по информации издания, перед началом первой осенней сессии парламента республики проводил одиночный пикет с требованием сохранить удмуртский язык и раздавал депутатам обращения с соответствующим содержанием.