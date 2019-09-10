Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице. Об этом сообщает Izhlife. Эту информацию подтвердили ТАСС в ожоговом отделение Первой республиканской клинической больницы.

По данным Izhlife, 10 сентября перед началом первой осенней сессии парламента республики около здания госсовета собрались три активиста, в том числе 79-летний ученый, кандидат философских наук Альберт Разин. Заслуженный деятель науки Удмуртии проводил одиночный пикет, в руках он держал плакаты с требованием сохранить удмуртский язык. Разин также раздавал депутатам обращения с призывами развивать удмуртский язык.

По словам одного из активистов, ученый сообщил, что отойдет на несколько минут, вскоре после чего поджег себя. Очевидцы пытались помочь Разину однако ликвидировать пламя удалось лишь прибывшему пожарному расчету. Приехавшая на место инцидента скорая помощь доставила Разина в 1-ю Республиканскую больницу с ожогами более 90% поверхности тела. Позже ученый скончался, не приходя в сознание. Сессию республиканского парламента из-за инцидента перенесли с 10 на 24 сентября.

РБК направил запрос в пресс-службу упарвления СК по Удмуртии.

Альберт Разин родился в 1940 году. Ученый занимался проблемами сохранения и развития удмуртского языка, был заслуженным деятелем науки республики. Разин являлся участником удмуртского национального движения «Удмурт Кенеш», и клуба ученых «Тодосчи». Он был одним из создателей Лаборатории национальных отношений Удмуртского государственного университета (УдГУ), позже участвовал в создании Института человека УдГУ.