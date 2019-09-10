СК начал проверку после попытки самосожжения возле Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске, по факту произошедшего региональный СК начал проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального управления Следственного комитета Рустама Тугушева.

«По факту самосожжения человека у входа в здание Госсовета следственным управлением СКР по Удмуртской Республике инициировано проведение процессуальной проверки», — сказал Тугушев.

В настоящее время мужчина находится в больнице, его госпитализировали с сильными ожогами. По словам и.о. министра здравоохранения региона Георгия Щербака, он получил почти 100% ожог тела.

Агентство «Интерфакс-Поволжье» уточняет, что мужчина попытался поджечь себя перед началом сессии в Госсовете. Однако в пресс-службе регионального парламента отметили, что в связи с инцидентом сессию перенесли на 24 сентября.

В пресс-службе МВД по Республике Удмуртия и в следственном управлении СК России по Удмуртской Республике сообщили РБК, что «комментариев по этой теме нет».