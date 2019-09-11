Пользователи сообщили о сбое «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошли неполадки, свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

О сбое сообщают несколько сотен пользователей по всей России, в первую очередь жители европейской части страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Краснодар, Воронеж и Нижний Новгород. Большинство (88%) отмечают проблемы с доступом к сайту, у остальных не работают личные сообщения и видео.

Последний раз проблемы у «ВКонтакте» наблюдались в конце августа, жалобы также поступали на отсутствие доступа к сайту, у многих не загружались страницы. В пресс-службе соцсети факт сбоя отрицали.