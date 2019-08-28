Пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте»

Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» пожаловались на неполадки в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector.

Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой страниц социальной сети, многие не могут зайти на сайт. Согласно карте сбоев, на неполадки больше всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и Екатеринбурга.

В пресс-службе «ВКонтакте» сбой отрицают. В социальной сети заявили «РИА Новости», что проблемы наблюдаются в сети «МегаФон». «У нас нет никаких сбоев и неполадок, но, по нашим данным, есть проблемы в сети «МегаФон», — сообщили в социальной сети. РБК направил запрос оператору «МегаФон».

Накануне 27 августа пользователи сообщали о сбоях в работе американской социальной сети Facebook.