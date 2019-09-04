«ВКонтакте» назвала создателем базы своих пользователей не Павла Дурова

Как заявлял представитель «ВКонтакте», одна из программ «Дабл» — Double Search содержит данные 36 млн пользователей «ВКонтакте» (всего у соцсети 561 млн зарегистрированных пользователей), эти же данные включены еще в две программы компании.

Кто владеет правами на базу данных

В предыдущих решениях судов по делу «ВКонтакте» против Double Data указывалось, что эта соцсеть является «многопользовательским сервисом, автоматизированной интернет-средой, предоставляющей пользователям доступ к сайту в объеме, определяемом его функционалом и архитектурой». Пользователи могут создавать собственные персональные страницы (аккаунты), определять их содержание и условия доступа к ним для других пользователей, искать других людей, вести переписку, создавать и администрировать группы и т.д. «ВКонтакте» указывала, что соцсеть состоит из аппаратной, программной и информационной частей. В последнюю включаются несколько автоматизированных баз данных. В частности, информация о пользователях агрегируется в обособленную базу данных пользователей. Она состоит из карточек пользователей, в которых указаны элементы, обязательные при регистрации, некоторые из них могут отображаться в персональном профиле пользователя.

На создание, работу по сбору, обработку и расположение информационных элементов, составляющих базу данных пользователей «ВКонтакте», за весь период ее формирования, как утверждала компания, она понесла существенные затраты. В связи с этим «ВКонтакте» считает, что ей принадлежит исключительное право изготовителя базы данных пользователей.

Представитель «ВКонтакте» не объяснил, кто помимо Рогозова имел отношение к созданию базы данных пользователей. При этом в комментарии РБК представитель «ВКонтакте» описал роль Рогозова скромнее, чем та, которую компания заявила в суде: «В первые годы у «ВКонтакте» была небольшая команда разработчиков, каждый из них принимал участие в создании разных продуктов. В том числе и Андрей Рогозов: в 2008 году он был младшим разработчиком «ВКонтакте» и вместе с другими коллегами из команды работал над структурами различных баз данных соцсети. Каждая такая база данных — лишь один из множества элементов «ВКонтакте». Некорректно называть разработчиков какой-то конкретной базы данных создателями всей социальной сети «ВКонтакте». По его словам, создателями социальной сети компания считает «Павла Дурова и его команду».

Зачем «ВКонтакте» менять историю

Как пояснил РБК партнер юридической компании BMS Алексей Гавришев, социальная сеть с первого дня своего существования хранит персональные и иные данные пользователей. По его мнению, в 2008 году могла произойти систематизация и приведение данных в соответствие с законом «О персональных данных», но база данных не могла не существовать с момента запуска сети в 2006 году. С 2006 года до 1 января 2018-го во «ВКонтакте» было зарегистрировано более 5,3 млн пользователей.

По словам советника юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia (защищает Double Data в суде) Евгения Орешина, «ВКонтакте», утверждая, что базу данных пользователей создал Рогозов после 2008 года, пытается получить преимущество в судебном разбирательстве, так как до 2008 года базы данных вообще не охранялись законом. «Соответственно, если база данных была создана до этого момента, то у «ВКонтакте» нет на нее смежных прав (вид интеллектуальных прав, которые защищают содержание баз данных. — РБК)», — отметил Орешин.

Советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский напомнил, что в 2008 году вышла четвертая часть Гражданского кодекса, регулирующая в том числе интеллектуальные права на базы данных. «Тем не менее, сам институт баз данных в российском законодательстве не проработан. Даже в ситуациях, когда база данных находится на закрытых серверах компании, в суде чаще прибегают к методу ее защиты как коммерческой тайны, а не как базы данных, на которую имеются интеллектуальные права. С базами в открытом доступе, такими как социальные сети, все намного сложнее, так как необходимо доказать, что компания приложила определенные усилия, направленные именно на создание базы данных, в то время как пользователи регистрируются там самостоятельно — именно из-за этого момента «ВКонтакте» проиграла первый суд с Double Data в 2017 году», — указал Янковский. В рамках предыдущего рассмотрения дела Суд по интеллектуальным правам указывал, что «ВКонтакте» необходимо доказать, что база данных была создана именно компанией, а не Павлом Дуровым до регистрации юридического лица в 2007 году.

Павел Дуров не ответил на запрос РБК.

Какой прогноз

На заседании в пятницу, 30 августа, Арбитражный суд отклонил ходатайство Double Data о вызове Рогозова в качестве свидетеля. Рассмотрение дела пока не завершено.

Роман Янковский считает, что суд мог отклонить ходатайство Double Data, так как посчитал, что оно затягивает дело и не имеет существенного для него значения. «Отклонение ходатайства не может свидетельствовать о каком-то определенном решении по делу. Часто в судах в качестве свидетеля пытаются привлечь то или иное лицо, но во многих случаях суд отклоняет такие ходатайства, потому что считает привлечение свидетеля несущественным для вынесения решения», — отметил Янковский.