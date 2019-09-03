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Евро/Доллар $1,08 (-1,54%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+19,08%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Селигдар ₽10 (+7,53%) прогноз QBF к 02.09.20 Купить
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Медведчук оценил поправки в Конституцию Украины

От Конституции Украины могут остаться «рожки и ножки», если предложения о ее изменении продолжат поступать, считает глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил, комментируя решение Верховной рады б отмене неприкосновенности депутатов, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Если этот спам конституционных изменений, который начался сегодня, продолжится, то мы можем от основного закона получить ножки и рожки», — сказал Медведчук. Он добавил, что изменения в Конституцию можно вносить, но строго в соответствии с действующим законодательством.

Медведчук также заявил, что решение об отмене неприкосновенности депутатов было принято с нарушением регламента и конституции. Поэтому члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не голосовали за это решение, хотя и согласны с ним.

Политика
Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность

Глава партии добавил, что отмена неприкосновенности депутатов должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины.

Ранее Верховная рада приняла президентские поправки в конституцию Украины и лишила депутатов неприкосновенности. Поправки предусматривают исключение из основного закона нормы о том, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. За это решение проголосовали 373 депутата из 404, включая экс-президента страны и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. От голосования воздержалась вся партия Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Теги: Виктор Медведчук, Украина, депутатская неприкосновенность
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