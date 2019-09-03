Медведчук оценил поправки в Конституцию Украины

От Конституции Украины могут остаться «рожки и ножки», если предложения о ее изменении продолжат поступать, считает глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил, комментируя решение Верховной рады б отмене неприкосновенности депутатов, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Если этот спам конституционных изменений, который начался сегодня, продолжится, то мы можем от основного закона получить ножки и рожки», — сказал Медведчук. Он добавил, что изменения в Конституцию можно вносить, но строго в соответствии с действующим законодательством.

Медведчук также заявил, что решение об отмене неприкосновенности депутатов было принято с нарушением регламента и конституции. Поэтому члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» не голосовали за это решение, хотя и согласны с ним.

Глава партии добавил, что отмена неприкосновенности депутатов должна проходить вместе с отменой неприкосновенности президента Украины.