Роспотребнадзор оштрафовал сеть автоматов Healthy Food на 2 млн руб.

По результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзор выявил множество нарушений при производстве продукции для вендинговых автоматов Healthy Food, которой отравились 97 офисных сотрудников. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санитарно-эпидемиологические нормы, говорится в отчете, не соблюдались в производственном цехе, а также в двух кафе Healthy Food, которые предлагают посетителям преимущественно готовую еду.

На производстве Роспотребнадзор, в частности, обнаружил неудовлетворительное состояние помещений, частично ржавое оборудование, сломанные холодильники, несоблюдение температурного режима.

Как говорится в заявлении, продукция производилась без технологических инструкций, на ней не было маркировки, а готовые блюда оставляли на следующий день. В холодильниках не соблюдалось товарное соседство, яйца хранили вместе с готовыми блюдами, чистые овощи рядом с немытыми, сырые вместе с приготовленными.

Кроме прочего, на часть используемого сырья не предоставляли документы, подтверждающие их качество и безопасность, ставили авансовые маркировки на готовую продукцию, а также слишком длительные сроки годности, в том числе на салаты.