США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций

Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В санкционный список Госдепа попали 12 лидеров террористических организаций, включая «Хизбаллу», ХАМАС, и запрещенные в России террористические группировки «Исламский джихад», «Исламское государство» (ИГ) и Талибан. Министерство финансов в дополнение к этому включило в список 15 террористов, связанных в том числе с ХАМАС, иранскими силами Корпуса стражей исламской революции, а также запрещенными в России организациями ИГ и Аль-Каидой.

Санкционный список был расширен в соответствии с распоряжением президента страны Дональда Трампа о модернизации и усилении санкций по борьбе с терроризмом. Принятые меры направлены на то, чтобы лишить террористов ресурсов для планирования и проведения атак, сказано в сообщении Госдепа.

В начале июля США ввели санкции против высокопоставленного представителя шиитской группировки «Хезболла» Вафика Сафа, а также поддерживающих движение ливанских депутатов Мухаммада Раада и Амина Шерри. В администрации отметили, что решение принято, чтобы не позволить «Хезболле» «срастись с политической системой Ливана».

Ранее Госдеп США обвинял Иран в финансировании терроризма, в частности, группировки «Хезболла» и пригрозил экономическими мерами.