США пригрозили Ирану новыми финансовыми контрмерами

В Госдепе их связали с «умышленным отказом» Ирана работать над проблемами отмывания денег и финансирования терроризма в стране. Либо Тегеран прекращает это, либо он «столкнется с дополнительными мерами», предупредили в Вашингтоне

Майк Помпео (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

США потребовали от Ирана ратифицировать Палермскую конвенцию против транснациональной организованной преступности и Конвенцию по борьбе с финансированием террористов. Оба эти документа, уверены в Вашингтоне, позволят Тегерану устранить «свои постоянные проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма». Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

В противном случае Иран, предупредил глава ведомства, «столкнется с дополнительными мерами». В чем именно они будут заключаться, он не пояснил.

«Сегодня, — говорится в заявлении Помпео, — [межправительственная организация] Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) отреагировала на преднамеренный отказ Ирана устранить свои системные недостатки, <...> потребовав от него усилить контроль над иранскими финансовыми институтами».

«[Вместо этого] для финансирования незаконной деятельности, которая угрожает безопасности международной финансовой системы, Иран, — продолжил глава американского внешнеполитического ведомства, — постоянно пытается использовать разные уловки». В частности, Корпус стражей исламской революции финансирует террористов (например, членов «Хезболлы» и «Хамаса»), отметил чиновник, заверив, что в этом процессе, по его данным, задействованы высокопоставленные чиновники из правительства Ирана.