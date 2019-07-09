США ввели санкции против трех сторонников «Хезболлы»

США ввели санкции в отношении высокопоставленного представителя шиитской группировки «Хезболла» Вафика Сафа, а также поддерживающих движение ливанских депутатов Мухаммада Раада и Амина Шерри. Об этом в ходе телефонного брифинга рассказали три высокопоставленных чиновника администрации США, передает корреспондент РБК.

Как отметил один из них, решение Вашингтона призвано не дать движению «Хезболла» «срастись с политической системой Ливана». Он также предупредил представителей движения, что они не смогут избежать санкций, получив статус депутата в ливанском парламенте: «Вы не сможете прикрываться политической должностью».

По словам другого чиновника, между политическими и военизированными подразделениями «Хезболлы» нет различия, и все представители этого движения продвигают интересы Тегерана, лишая Ливан его суверенитета. «Они <…> распространяют наркотики, они отмывают деньги и нарушают санкции, — сказал он. Это — предупреждение, что США не собирается закрывать глаза на инфильтрацию Ливана <…> и угрозу [со стороны «Хезболлы»] безопасности Израиля», — отметил третий чиновник.

Сообщение о введении санкций против сторонников военизированной шиитской группировки также уже размещено на сайте Минфина США. Все активы политиков на территории США должны быть заблокированы, любые сделки с ними будут запрещены.