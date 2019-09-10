Рейтинг Трампа упал из-за опасений рецессии в США

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до 38% из-за опасений американцев, связанных с возможной грядущей рецессией и ростом цен из-за торгового конфликта с Китаем. Об этом свидетельствуют данные опроса, выполненного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

В частности, из опрошенных жителей 56% не одобряют политику американского лидера по торговому конфликту с Китаем, поддерживают же 35% — это самая низкая оценка деятельности лидера в опросе.

Телефонный опрос проводился со 2 по 5 сентября, в нем приняли участие 1003 опрошенных. Подсчеты выполнены с погрешностью около 3,5%.

В июле рейтинг Трампа достиг рекордно высокой отметки 44%. Причиной роста показателя тогда стала успешная экономическая политика лидера. Вместе с тем налоговую политику президента США в середине лета эффективной считали 42% опрошенных, а внешнюю политику, как и иммиграционную, — 40%. Меньше всего тогда оценили решения Трампа по экологическим вопросам — 29% жителей. В апреле популярность Трампа среди американцев составляла 37%.