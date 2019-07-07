В США рейтинг Трампа достиг рекордной отметки из-за успехов в экономике

В США рейтинг Трампа достиг рекордной отметки из-за успехов в экономике

Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордно высокого уровня благодаря успешной экономической политике. Об этом свидетельствуют данные опроса Langer Research Associates, выполненного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

По данным опроса, работу Трампа на посту главы государства одобряют 44% американцев. При этом 53% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Его экономическую политику одобряет 51% граждан США. Вместе с тем налоговую политику президента США эффективной считают 42% респондентов, а внешнюю политику, так же как и иммиграционную, — 40%. Меньше всего оценили его решения по экологическим вопросам — 29% американцев.

Ранее популярность Трампа среди американцев составляла 37%, согласно опросу компании Harris X, проведенному по заказу газеты The Hill.