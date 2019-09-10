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EQT $4,5 (-61,86%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
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Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь авиаперевозчика.

«Самолет благополучно осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Краснодара. Сейчас он осуществляет руление на стоянку, где к нему подойдут техники и осмотрят самолет», — заявили в пресс-службе. Причиной инцидента в авиакомпании назвали техническую неполадку.

«Это техническая неполадка. Предварительно, это были перебои с радиосвязью, но это надо сейчас проверять», — сообщили в Red Wings.

Представитель авиакомпании отметила, что все пассажиры чувствуют себя хорошо. Она добавила, что в течение 40-45 минут после осмотра техника будет принято решение, как доставить пассажиров в пункт назначения.

Ранее летевший из Владивостока в Пекин лайнер из-за непогоды вынужденно сел в Хабаровске. Рейс развернули в воздухе из-за тайфуна «Линлин». 4 сентября самолет авиакомпании «Руслайн», выполнявший рейс Воронеж — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.

Теги: Red Wings, самолет, Краснодар, новости РБК, Анталия
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