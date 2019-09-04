Лайнер «Руслайна» вернулся в аэропорт Воронежа из-за проблем с шасси

Пассажирский лайнер авиакомпании «Руслайн», направлявшийся из Воронежа в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стали проблемы с шасси, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Воронежа.

«Самолет авиакомпании «Руслайн» приземлился в аэропорту Воронежа без замечаний, люди в аэровокзале, никто не пострадал. Самолет вылетал в Пулково, при взлете у него не убралась стойка шасси, и было принято решение вернуться», — заявил представитель воронежского аэропорта.

По данным ТАСС, речь идет о самолете Bombardier CRJ-100/200, который рассчитан на 50 мест. Пассажиры доставлены в здание аэровокзала.

В авиакомпании «Руслайн» подтвердили РБК инцидент. «Рейс авиакомпании «Руслайн» РГ-554, вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург в 07:15, вынужден был вернуться в аэропорт вылета по технической причине. Экипажем самолета была произведена выработка топлива и посадка в аэропорту Воронежа в 07:51», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. На борту самолета находились 37 человек. В Воронеж отправили резервный борт.

В Волгограде в ночь на 31 августа экстренно сели сразу три самолета из Красноярска, Грозного и Баку. Два из них были вынуждены приземлиться из-за ухудшения состояния пассажиров, третий — в связи с падением уровня жидкости гидросистемы.