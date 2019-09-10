Нетаньяху прервал выступление из-за сработавшей сирены воздушной тревоги

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,42 -0,13 EUR Бирж. 72,28 -0,13 Brent 63,40 +1,04% USD Нал. 66,07 63,92 EUR Нал. 73,02 70,75 USD ЦБ 65,44 -0,13 EUR ЦБ 72,30 -0,03 EUR/USD 1,1041 -0,0005 BTC/USD Бирж. 10 099,00 -219,00 IMOEX 2 787,52 +0,03% RTSI 1 343,95 +0,28% DJIA 26 901,16 +0,24% Nasdaq 8 083,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-61,9%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,45%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,09%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Роснефть ₽295,06 (-29,41%) прогноз Уралсиб к 10.09.20 Купить
Газпром ₽275 (+18,03%) прогноз КИТ Финанс к 02.09.20 Купить
EQT $4,5 (-61,9%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,45%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,07 (-3,09%) прогноз ING к 10.09.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 65,44 (-0,13) Quote, 10 сен, 12:12
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 72,3 (-0,03) Quote, 10 сен, 12:12
В Польше заявили о снятии «угрозы» «Газпрома» после решения суда по OPAL Политика, 00:16 Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов Бизнес, 00:01 США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций Политика, 10 сен, 23:58 Британский генерал предупредил об угрозе новой «Большой игры» с Россией Политика, 10 сен, 23:37 iPhone 11 и другие новинки от Apple. Фотогалерея Технологии и медиа, 10 сен, 23:35  Нетаньяху прервал выступление из-за сработавшей сирены воздушной тревоги Политика, 10 сен, 23:33 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 10 сен, 23:33 В штате Иллинойс после схода с рельсов загорелся грузовой поезд Общество, 10 сен, 23:32 Рейтинг Трампа упал из-за опасений рецессии в США Политика, 10 сен, 23:23 Мнучин заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана Политика, 10 сен, 23:12 Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России Общество, 10 сен, 23:04 Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки Общество, 10 сен, 22:38 Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле Политика, 10 сен, 22:21 Иордания назвала «опасной эскалацией» слова Нетаньяху о захвате Голан Политика, 10 сен, 22:17
Политика ,  
0 
Нетаньяху прервал выступление из-за сработавшей сирены воздушной тревоги

На юге Израиля сработала система предупреждения о ракетных обстрелах. Об этом сообщила в своем Twitter израильская армия.

Несколько сирен воздушной тревоги прозвучали в городах Ашдоде и Ашкелоне. В армии Израиля заявили, что с территории сектора Газа были запущены две ракеты, которые были перехвачены системой воздушной обороны страны «Железный купол».

Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

По данным издания Times of Israel, из-за сирен была прервана предвыборная встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху со сторонниками в Ашдоде. Политик призвал собравшихся «спокойно, спокойно покинуть помещение», после чего его увел телохранитель. Позже Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил свою речь.

Премьер-министр пообещал аннексировать Иорданскую долину (Западный берег реки Иордан). Политик сделал такое заявление в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 17 сентября. В МИД Иордании обещание Нетаньяху назвали «опасной эскалацией».

Теги: Израиль, тревога
Материалы по теме
Иордания назвала «опасной эскалацией» слова Нетаньяху о захвате Голан
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Политика
Нетаньяху сообщил о скором визите в Россию и встрече с Путиным
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter