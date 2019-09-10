Нетаньяху прервал выступление из-за сработавшей сирены воздушной тревоги

На юге Израиля сработала система предупреждения о ракетных обстрелах. Об этом сообщила в своем Twitter израильская армия.

Несколько сирен воздушной тревоги прозвучали в городах Ашдоде и Ашкелоне. В армии Израиля заявили, что с территории сектора Газа были запущены две ракеты, которые были перехвачены системой воздушной обороны страны «Железный купол».

По данным издания Times of Israel, из-за сирен была прервана предвыборная встреча премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху со сторонниками в Ашдоде. Политик призвал собравшихся «спокойно, спокойно покинуть помещение», после чего его увел телохранитель. Позже Нетаньяху вернулся на сцену и продолжил свою речь.

Премьер-министр пообещал аннексировать Иорданскую долину (Западный берег реки Иордан). Политик сделал такое заявление в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в стране 17 сентября. В МИД Иордании обещание Нетаньяху назвали «опасной эскалацией».