Иордания назвала «опасной эскалацией» слова Нетаньяху о захвате Голан

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади назвал опасной эскалацией предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Мы осуждаем заявление премьер-министра Израиля, его намерение аннексировать нелегитимные израильские поселения и распространить суверенитет на Иорданскую долину и северные части Мертвого моря, как опасную эскалацию», — написал ас-Сафади.

Министр иностранных дел добавил, что обещание Нетаньяху подрывает основы мирного процесса, назвав его предвыборным маневром. По словам главы иорданского МИДа, этот шаг приведет к «коллапсу возможностей разрешить конфликт», а также поспособствует увеличению масштабов насилия в регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на парламентских выборах, которые пройдут 17 сентября. Bloomberg связывает заявление политика с попыткой получить поддержку правых избирателей.