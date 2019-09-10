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EQT $4,5 (-61,86%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
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Иордания назвала «опасной эскалацией» слова Нетаньяху о захвате Голан

Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади назвал опасной эскалацией предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Мы осуждаем заявление премьер-министра Израиля, его намерение аннексировать нелегитимные израильские поселения и распространить суверенитет на Иорданскую долину и северные части Мертвого моря, как опасную эскалацию», — написал ас-Сафади.

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Министр иностранных дел добавил, что обещание Нетаньяху подрывает основы мирного процесса, назвав его предвыборным маневром. По словам главы иорданского МИДа, этот шаг приведет к «коллапсу возможностей разрешить конфликт», а также поспособствует увеличению масштабов насилия в регионе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на парламентских выборах, которые пройдут 17 сентября. Bloomberg связывает заявление политика с попыткой получить поддержку правых избирателей.

Теги: Иордания, Израиль, Беньямин Нетаньяху
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