Суд в Харькове отменил решение о возвращении проспекта маршала Жукова

Суд в Харькове отменил решение о возвращении проспекта маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. Об этом сообщается на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая подала в суд соответствующий иск.

Харьковский суд объяснил, что решение о переименовании проспекта было принято со значительными нарушениями. В частности, не было проведено его общественное обсуждение в соответствии с законодательством Украины.

«Европейская солидарность» в своем иске отмечала, что помимо нарушения процедуры переименование проспекта противоречит закону о декоммунизации, запрещающему присваивать объектам имена лиц, которые занимали руководящие должности в Коммунистической партии и высших органах власти СССР и УССР, сказано в сообщении.

Георгий Жуков — маршал Советского Союза, был членом президиума ЦК КПСС, а также занимал должность министра обороны СССР.

В июне городской совет Харькова принял решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За переименование проголосовали 59 депутатов, против — 19. Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал это решение.