В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Городской совет Харькова большинством голосов переименовал проспект Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

За переименование проголосовали 59 депутатов, 13 были против. Во время голосования у здания горсовета проходила акция протеста, активисты скандировали «Позор!», отмечает телеканал.

Проспект был назван в честь Петра Григоренко в 2016 году, до этого он назывался именем советского маршала. Его обратное переименование поддерживал мэр города Геннадий Кернес. На вступлении в начале июня харьковский мэр назвал «отбросами общества» радикалов, которые снесли расположенный на проспекте бюст маршалу Георгию Жукову и пообещал вернуть улице историческое имя.

8 мая на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его «историческое название».