Правительство Джузеппе Конте в Италии получило вотум доверия в сенате

Новое коалиционное правительство Италии во главе с Джузеппе Конте получило вотум доверия в верхней палате национального парламента. Об этом сообщает Corriero della Serra.

Правительство поддержали 169 сенаторов, против проголосовали 133, пятеро воздержались. Голосование в сенате стало последним шагом в процессе утверждения кабинета министров, ранее получившего вотум доверия в палате депутатов (нижней палате парламента). В совет министров вошли представители нового правящего большинства, сформированного на основе бывших политических оппонентов — «Движения «5 звезд» и Демократической партии. Портфель министра здравоохранения получил представитель партии «Свободные и равные», поддержка которой была особенно важна для получения вотума доверия в Сенате.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин, сформировал новое правительство страны. В конце августа он объявил о намерении покинуть пост премьера-министра. Причиной стало заявление лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, назвавшего невозможным продолжение работы коалиционного правительства «Лиги» и «Движения «5 звезд». Позже начались консультации между политическими партиями Италии по поводу формирования нового правительства.

Ранее лидеры «Движения «5 звезд» неоднократно заявляли, что никогда не пойдут на сотрудничество с Демократической партией.