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Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии
На фоне затянувшегося политического кризиса Джузеппе Конте все же смог договориться о формировании правящей коалиции, куда вошли и Демократическая партия, и «Движение пяти звезд». До этого партии были не готовы сотрудничать
Джузеппе Конте (Фото: Ciro de Luca / Reuters)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Состав нового кабмина он уже представил президенту Италии Серджо Маттарелле. Новый совет министров представляет «Движение пяти звезд» и Демократическую партию. Глава государства дал согласие на его формирование. Ожидается, что новые министры принесут присягу в четверг, 5 сентября. После этого правительство Италии будет считаться действующим. Затем оно должно будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.

Министром иностранных дел Конте назначил лидера «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо (в предыдущем правительстве он был вице-премьером, а также министром экономического развития, труда и социальной политики), главой МВД — Лучану Ламорджезе, которая ранее занимала пост префекта Милана и главы аппарата МВД в 2013–2017 годах. Министром экономики и финансов стал Роберто Гуальтиери — представитель Демпартии, который председательствует в комитете по экономическим и валютным вопросам Европарламента. Новый министр экономразвития — Стефано Патуанелли, а глава Минобороны страны — Лоренцо Гуэрини.

В конце августа Конте объявил о намерении покинуть пост премьера республики после заявление лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который счел невозможным продолжение работы коалиционного правительства, сформированного «Лигой» и «Движением пяти звезд». Затем начались консультации с политическими партиями страны по поводу формирования нового правительства.

Лидеры «Движения пяти звезд», которое выступает против «традиционных» итальянских партий, неоднократно говорили ранее, что никогда не пойдут на то, чтобы работать вместе с Демократической партией.

Автор: Анна Трунина
Теги: Италия, правительство
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