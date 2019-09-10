В Нижегородской области загорелся склад площадью 5 тыс. кв. м

В промзоне в Богородском районе Нижегородской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС. По предварительной информации, общая площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м.

«Происходит горение пяти строений: два склада (металлический и кирпичный), два административных здания, бытовое помещение, емкости с маслом на открытой площадке, три личных автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отметили, что угроза распространения пожара отсутствует. В тушении пожара, которому был присвоен четвертый ранг, участвуют 96 человек и 26 единиц техники.

10 сентября в Геленджике загорелось здание центрального рынка. Возгорание произошло в одном из торговых павильонов, затем пламя распространилось на соседние. Площадь пожара составила 300 кв. м. Ранее в Волгодонске произошло возгорание мусора на полигоне твердых бытовых отходов.