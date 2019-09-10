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Общество ,  
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В Волгодонске загорелся мусорный полигон

В Волгодонске 10 сентября на полигоне твердых бытовых отходов произошло возгорание мусора, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС указывает, что пожар не представляет угрозы населенным пунктам. В его тушении задействованы 47 человек и 22 единицы техники.

«РИА Новости» со ссылкой на МЧС России передает, что площадь горения составляет 3 га, задымление в Волгодонске пока отсутствует, а предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в норме. Позднее агентство сообщило, что площадь пожара увеличилась до 4 га, но возгорание удалось локализовать.

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По данным местного издания «Блокнот Волгодонск», огромный столб черного дыма был хорошо заметен из старой и новой частей города, а работе пожарных мешает сильный ветер. 

Теги: пожар, Волгодонск, мусорный полигон
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