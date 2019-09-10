На центральном рынке Геленджика произошел пожар

В Геленджике произошел пожар в здании на улице Херсонская, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Как уточняют «Кубанские новости» и «Новая Кубань», речь идет о пожаре на центральном рынке.

МЧС указывает, что сообщение о возгорании поступило в 09:22. Пожар охватил площадь в 300 кв. м. Для его тушения используются семь пожарных стволов, а также один лафетный ствол. Согласно сообщению в официальном Instagram регионального МЧС, пожар тушили 15 человек и пять единиц техники. В 10:35 его удалось локализовать.

https://www.instagram.com/p/B2OPpQAFGWN/

По данным «Кубанских новостей», загорелся один из торговых павильонов, а затем пламя распространилось на соседние. Причина пожара пока неизвестна, о пострадавших также не сообщалось.

Ранее другой крупный пожар в Геленджике произошел 8 сентября в частном жилом доме по улице Борисовская. Площадь возгорания тогда достигла 1000 кв. м. Отмечалось, что погибших и пострадавших не было.