Поклонская стала зампредом комитета по международным делам в Госдуме

Депутат Наталья Поклонская стала заместителем председателя комитета по международным делам в Госдуме, сообщается на сайте парламента.

Соответствующее изменение в составе комитета вступило в силу 10 сентября. Ранее Поклонская занимала должность зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В середине июля политик заявляла, что хочет работать в международной отрасли с 2016 года и в настоящее время получает профильное образование — учится в дипломатической академии при МИД России.

Поклонская была избрана депутатом Госдумы в 2016 году. До сентября 2018 года она руководила комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов. После объединения этой структуры с комиссией по этике Поклонская лишилась поста председателя.