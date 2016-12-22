Поклонская лишится поста главы комиссии по депутатским доходам в Госдуме

Комиссию по контролю за доходами депутатов, которую возглавляет бывший прокурор Крыма, объединят с комиссией по этике. Кто возглавит новую структуру, пока не сообщается

Наталья Поклонская (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Комитет Госдумы по контролю и регламенту в ходе заседания предложил объединить комиссию по этике и по контролю за доходами депутатов, которые возглавляют Отари Аршаба и Наталья Поклонская. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Ольгу Савостьянову.

По ее словам, законодатели приняли решение создать такую комиссию, председатель Госдумы Вячеслав Володин эту инициативу также поддержал. На следующей неделе вопрос о создании новой комиссии вынесут на повестку пленарного заседания Госдумы.

Вопрос об объединении двух комиссий обсуждается в нижней палате парламента с начала 2018 года, отметила Савостьянова. Новая структура, рассказывает она, будет называться комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

«То есть три блока полномочий, и все эти три блока полномочий входят в название самой комиссии», — сказала она.

Вопрос о том, кто может возглавить новую комиссию, пока остается открытым. «Могу сказать о том, что, так как в соответствии с «пакетным соглашением» обе эти комиссии возглавляют представители «Единой России», соответственно, «Единая Россия» и будет вносить кандидатуру по председателю [новой комиссии]», — уточнила Савостьянова.

В качестве причин объединения она назвала отсутствие у комиссий необходимых полномочий. У них есть обязанности по рассмотрению обращений, но не было «возможностей по принятию решений реализации непосредственно федерального закона о статусе депутатов». Комитет Савостьяновой предложил, чтобы в новой структуре было десять представителей «Единой России» и десять человек от оппозиционных фракций — по четыре депутата от коммунистов и либерал-демократов и еще двое от «Справедливой России».

Наталья Поклонская — единственный депутат, который проголосовал против принятия законопроекта о пенсионной реформе, который подразумевает повышение в стране пенсионного возраста. После этого возглавляющий «Единую Россию» в Госдуме Сергей Неверов заявил о том, что Поклонская нарушила фракционную дисциплину и должна «принять для себя решение».

На заявление Неверова Поклонская ответила тем, что не собирается сдавать депутатский мандат и выполняет свою работу в Госдуме «по совести».​