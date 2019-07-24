Поклонская объявила о переходе в думский комитет по международным делам

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перейдет из комитета по госбезопасности и противодействию коррупции в комитет по международным делам. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию, передает «РИА Новости».

По словам Поклонской, ей поможет прежний опыт, а также то, что она много лет работала прокурором. Помимо этого, добавила депутат, она завершает учебу в дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности.

Как заявила Поклонская, она хотела работать в комитете по международным делам с 2016 года. «Я знаю, что можно поднять в Сети мои высказывания, когда я еще была прокурором Республики Крым и пошли только слухи о том, что буду избираться в Думу, я сначала опровергала, потом действительно стала участвовать в предвыборной кампании», — добавила она.

Как сообщила «Ведомостям» советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, Поклонская хочет «попробовать себя в межпарламентском сотрудничестве».