Мэр Тбилиси обвинил Deutsche Welle в заказной статье о премьере Грузии

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе обвинил немецкое издание Deutsche Welle в заказном характере статьи про нового премьер-министра Грузии Георгия Гахарию. Об этом сообщает портал «Новости-Грузия».

«Это была заказная статья, это явно видно. Это проявляется по содержанию, хотя затем с их стороны следует оговорка. Мы видели много таких заказных статей, это не первая и, наверное, не последняя», — сказал он.

В статье, о которой упомянул мэр грузинской столицы, Гахария назван человеком Москвы. Материал был опубликован 8 сентября в англоязычной версии издания. Авторы материала указывают, что человеком Москвы Гахарию называла местная оппозиция. В частности, говорится в статье, его обвиняют в организации насильственных действий полиции против выступавших против властей демонстрантов.

Георгий Гахария вступил в полномочия премьер-министра Грузии 9 сентября. За день до этого парламент выразил ему доверие. Новый глава правительства почти десять лет учился и преподавал в МГУ имени М.В.Ломоносова на факультете политологии. В 2013 году он пришел на работу в грузинские госструктуры.