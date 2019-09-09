Новый состав правительства Грузии вступил в полномочия

Новый состав правительства Грузии под председательством избранного премьер-министра Георгия Гахарии приступил к выполнению своих служебных обязанностей. Об этом сообщает 1TV.ge.

В новое правительство страны вошли лишь два новых министра. Как сообщается на сайте грузинского парламента, на должность министра внутренних дел, которую ранее занимал сам Гахария, был назначен бывший глава Службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури. Министром обороны вместо Левана Изория стал экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

На посту главы МИДа остается Давид Залкалиани. Пост министра образования, науки, культуры и спорта занял Михаил Батиашвили, главой ведомства охраны окружающей среды и сельского хозяйства стал Леван Давиташвили. Должность министра экономики получила Натия Турнава, главой Минфина страны стала Иване Мачавариани, Минюста — Теа Цулукиани.

Пост министра регионального развития и инфраструктуры заняла Майя Цкитишвили, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия была назначена Кетеван Цихелашвили.