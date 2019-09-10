МВД предложило наказывать за инструкции о самодельном изготовлении оружия

Министерство внутренних дел разработает законопроект, который предусматривает наказание за распространение в сети инструкции по изготовлению самодельного огнестрельного оружия. Уведомление о об этом размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Министерство мотивирует разработку проекта тем, что в сети открыто распространяется информация об изготовлении самодельного огнестрельного оружия. В частности, ведомство предлагает установить административную ответственность за публикацию в СМИ и интернете подобных инструкций.

Общественное обсуждение проекта должно завершиться 24 сентября этого года.

Россия не первая страна, которая рассматривает введение запрета на распространение в интернете информации по изготовлению оружия. В августе прошлого года суд в США ввел временный запрет на публикацию в сети чертежей оружия для печати на 3D-принтерах. Такие чертежи размещала организация Defence Distributed. Около 20 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа в связи с публикацией чертежей. Истцы утверждали, что их распространение позволит преступникам получить легкий доступ к оружию, и настаивали на введение окончательного запрета на публикацию.