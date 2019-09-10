Лукашенко подарил Патрушеву его досье времен учебы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи в Минске с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым подарил ему досье, собранное во время его учебы и работе в Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Я решил вам подарить досье о вашей службе и работе здесь», — сказал Лукашенко. «Адреса, пароли, явки — все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы», — добавил он.

Николай Патрушев в 1974–1975 годах был слушателем высших курсов КГБ в Минске.

В рамках своего визита в Белоруссию Патрушев встретился с госсекретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем и провел консультации по безопасности в регионе. В ходе встречи с Лукашенко он обсуждал также борьбу с международным терроризмом, уточняет БелТА.

В конце августа Минск посетил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В ходе визита он встретился с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Впоследствии президент Белоруссии заявил о готовности начать отношения с США с «нового листа».